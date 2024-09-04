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Рязанцев предупредили об изменении движения транспорта на улице Маяковского
Общественный транспорт будет ходить иначе из-за ремонта участка магистральных тепловых сетей.

Рязанцев предупредили об изменении движения транспорта на улице Маяковского. Об этом в среду, 4 сентября, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Мера связана с выполнением работ по капитальному ремонту магистральных тепловых сетей на участке улицы Маяковского от дома № 22 до дома № 108 по улице Есенина с 08:00 5 сентября до 23:00 10 сентября.

Движение городского пассажирского транспорта будет организованно по следующей схеме:

  • автобусы маршрута № 88М2 в прямом направлении на участке пути от остановочного пункта «Стадион Спартак» до остановки «Театральная пл.» следуют по ул. Введенская, ул. Ленина, далее по маршруту, в обратном направлении от остановки «Театральная пл.» до остановки общественного транспорта «Стадион Спартак» следуют по ул. Есенина, ул. Горького, ул. Введенская, далее по маршруту;
  • автобусы маршрутов № 20, № 21 и № 27 на участке пути от «Театральная пл.» до «Дом Художника» в прямом и обратном направлении следуют по улицам Ленина, Соборная, далее по маршруту;
  • троллейбусы маршрута № 16 от остановочного пункта «Дом Художника» в обоих направлениях следуют до «пл. Соборная».