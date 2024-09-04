Рязанцев предупредили об изменении движения транспорта на улице Маяковского

Общественный транспорт будет ходить иначе из-за ремонта участка магистральных тепловых сетей.

Рязанцев предупредили об изменении движения транспорта на улице Маяковского. Об этом в среду, 4 сентября, сообщила пресс-служба горадминистрации.

Мера связана с выполнением работ по капитальному ремонту магистральных тепловых сетей на участке улицы Маяковского от дома № 22 до дома № 108 по улице Есенина с 08:00 5 сентября до 23:00 10 сентября.

Движение городского пассажирского транспорта будет организованно по следующей схеме: