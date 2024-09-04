Россиян предупредили о росте цен в «Яндекс Такси»

Цены на такси могут вырасти на десятки процентов.

Россиян предупредили о росте цен в «Яндекс Такси». Об этом представитель компании Антон Петраков рассказал в беседе с РБК .

По его словам, это связано с нехваткой водителей. Их не хватает из-за антимигрантской политики и регулирования деятельности такси.

«Особенно остро пассажиры почувствуют нехватку водителей в часы пик и под конец года, когда дефицит может составить 130 тысяч человек. Цены на такси могут вырасти на десятки процентов», — заявил Петраков.