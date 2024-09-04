Роскомнадзор будет лишать лицензии провайдеров, которые ускоряют YouTube

Регулятор уточнил, что указания не мешать блокировке и затруднению доступа к сайтам с запрещенной информацией нужно исполнять незамедлительно.

Роскомнадзор будет лишать лицензии провайдеров, которые ускоряют YouTube. Об этом со ссылкой на Forbes сообщило издание Ura.Ru.

Регулятор ужесточил риторику в адрес интернет-провайдеров. Спустя два дня после указаний не мешать блокировке и затруднению доступа к сайтам с запрещенной информацией Роскомнадзор уточнил, что эти распоряжения необходимо исполнять незамедлительно.

В противном случае они потеряют возможность работать.