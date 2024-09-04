Появились подробности аварии с мотоциклом в Касимовском районе

В результате происшествия пострадали водитель и пассажир двухколесного транспортного средства. Их госпитализировали.

Появились подробности аварии с мотоциклом в Касимовском районе. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что ДТП случилось во вторник, 3 сентября, на 255-ом километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов».

59-летний водитель на «Ниве» столкнулся с мотоциклом «Кавасаки».

В результате происшествия пострадали водитель и пассажир двухколесного транспортного средства. Их госпитализировали.

Проводится проверка.