Появились подробности аварии с мотоциклом в Касимовском районе
В результате происшествия пострадали водитель и пассажир двухколесного транспортного средства. Их госпитализировали.
Появились подробности аварии с мотоциклом в Касимовском районе. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.
Отмечается, что ДТП случилось во вторник, 3 сентября, на 255-ом километре автодороги «Москва-Егорьевск-Тума-Касимов».
59-летний водитель на «Ниве» столкнулся с мотоциклом «Кавасаки».
В результате происшествия пострадали водитель и пассажир двухколесного транспортного средства. Их госпитализировали.
Проводится проверка.