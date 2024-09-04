Областная организация Профсоюза работников здравоохранения РФ проведет XIV молодежный форум

Это площадка для обмена опытом, получения знаний, формирования идей и налаживания новых контактов.

Конец сентября для молодых работников отрасли традиционно связан с проведением профсоюзного форума «Будущее здравоохранения». Это площадка для обмена опытом, получения знаний, формирования идей и налаживания новых контактов.

Организатором форума является областная организация Профсоюза , подтверждающая свою приверженность идеям развития молодого поколения специалистов и оптимизации условий их профессиональной деятельности.

Цель — поддержка молодежных профсоюзных инициатив и проектов, стимулирование профсоюзной активности членов и совершенствование инструментов молодежной политики.

Целевая аудитория — студенты и работники здравоохранения в возрасте 18-35 лет.

27 и 28 сентября на базе отдыха «Сатурн» в Солотче организаторы ждут специалистов со всей Рязанской области. Гостями мероприятия также станут московские профактивисты — члены молодежной комиссии Московской областной организации Профсоюза.

В программе — тренинги и семинары по самым востребованным направлениям профсоюзной работы, не теряющий актуальности «Открытый разговор» с представителями исполнительной власти и ведущих медицинских учреждений города, а также деловая игровая программа.

Приглашаем на форум молодых работников и активистов, которые хотят быть в курсе событий, участвовать в развитии профсоюзного движения и быть частью сообщества единомышленников.