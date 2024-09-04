Момент ДТП между мотоциклом и легковушкой в Рязани попал на видео

Напомним, авария произошла во вторник, 3 сентября, на перекрестке улиц Новоселов и Советской Армии.

Момент ДТП между мотоциклом и легковушкой в Рязани попал на видео. Кадры опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Напомним, авария произошла во вторник, 3 сентября, на перекрестке улиц Новоселов и Советской Армии.

На кадрах видно, что водитель иномарки начал поворачивать налево перед мотоциклом. Мотоциклист пытался избежать столкновения и успел затормозить, однако автомобиль улетел на обочину и врезался в бордюр. После этого водитель иномарки сдал назад и переехал мотоцикл.