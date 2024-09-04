Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на курском направлении за сутки

Потери составили до 450 военнослужащих и 17 единиц бронетехники.

Минобороны отчиталось о потерях ВСУ на курском направлении за сутки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«За сутки потери ВСУ составили до 450 военнослужащих и 17 единиц бронетехники, в том числе танк, боевая машина пехоты и 15 боевых бронированных машин, 40 автомобилей, 4 артиллерийских орудия, в том числе 3 САУ „Caesar“ производства Франции и 1 М777 производства США, а также 2 пусковые установки реактивных систем залпового огня производства США, в том числе 1 M142 HIMARS и 1 M270 MLRS», — сообщили в Министерстве.