«Мармакс» анонсировал строительство ЖК комфорт-класса на улице Забайкальской

Девелоперская компания «Мармакс» объявила о строительстве нового жилого квартала «Дягилев» на улице Забайкальской. Площадь застройки составит 1493 кв. метров.

« Дягилев » — это многоквартирные дома, высота которых не превысит девять этажей. ЖК спроектирован таким образом, чтобы обеспечить максимальное количество естественного света в квартирах, а из окон будут открываться красивые виды на закат. Архитектурная концепция выдержана в урбанистическом минимализме и гармонично вписывается в окружающую среду.

В квартале будут представлены лоты площадью от 31 до 102 кв. м с разнообразными планировочными решениями, включая квартиры с террасами и балконами. Для комфорта резидентов девелопер предусмотрел организацию кладовых помещений, которые станут удобным пространством для хранения сезонных вещей.

Внутренняя территория жилого квартала «Дягилев» реализуют в концепции «двор без машин», что позволит создать для резидентов безопасное пространство для прогулок, досуга и отдыха.

Помимо этого, новый квартал будет находиться под круглосуточным видеонаблюдением, обеспечивая дополнительный уровень безопасности жителей.

Внутреннее пространство включает в себя игровые комплексы — они безопасны и экологичны, а также ориентированы на детей разного возраста, что позволит своевременно развивать в них координацию движений, ловкость, сообразительность и воображение. Также девелопер интегрирует в проект Work Out-зоны, которые подойдут каждому из жителей, вне зависимости от его уровня спортивной подготовки.

В каждом из своих проектов «Мармакс» ставит акцент на визуальном комфорте резидентов. Преимуществом нового жилого квартала станут дизайнерские входные группы, в которых будет приятное музыкальное сопровождение и эстетичные сквозные подъезды.

Транспортная доступность проекта обеспечена прямым выездом на главную транспортную артерию города — Московское шоссе.

Название проекта говорит само за себя — ведь Сергей Дягилев, театральный и художественный деятель, сыграл одну из решающих ролей в популяризации русского искусства в Европе и мире на рубеже XIX—XX вв. еков. Название напрямую связано с русской историей и наследием, а также ассоциируется с локацией комплекса.

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройстве, а также профессиональной команде компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.