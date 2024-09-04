«Газпром межрегионгаз Рязань» сообщил, что рост госпошлины при обращении в суд может увеличить долг за газ

9 сентября 2024 года начинает действовать Федеральный закон № 259-ФЗ
«Как показывает практика, практически 100 процентов судебных постановлений о взыскании задолженности за поставленный природный газ выносятся в пользу газоснабжающей организации. И все судебные издержки дополнительно ложатся на плечи должников, что значительно увеличивает сумму долга», — отметил заместитель генерального директора по работе с социально значимой категорией населения ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.
В связи с этим «Газпром межрегионгаз Рязань» настоятельно рекомендует абонентам не копить долги, а уже имеющиеся — оплатить.
Уточнить сумму задолженности можно в Личном кабинете абонента на сайте —
А также в мобильном приложении: «Мой газ» (Google Play) и «Газ онлайн» (App Store).