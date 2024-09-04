Для рязанских компаний стартовали соревнования по организации труда в офисах

Турнир завершится 12 сентября.

На учебно-производственной площадке «Фабрика офисных процессов», созданной в Рязани в рамках национального проекта «Производительность труда» для обучения работников компаний инструментам бережливого производства, продолжается региональный турнир.

Свои знания и навыки продемонстрировали представители компании «Оптический дом». Ее сотрудники-участники регионального проекта по повышению производительности труда, добившись определенных результатов, захотели посоревноваться с другими предприятиями.

«Для любой компании полезно пройти такого рода тренинги. Во-первых, участники приобретают новые знания и более четкое понимание бизнес-процессов. Во-вторых, соревновательный дух сплачивает коллектив, что позволяет в дальнейшем эффективнее решать любые задачи, ― отметила она. ― С теми целями, которые наша команда ставила на „Фабрике офисных процессов“, мы справились. Полученные сегодня навыки будем применять на практике, чтобы достичь лучших результатов. Нам всегда есть к чему стремиться», — поделилась генеральный директор компании Александра Закипных.

Компания «Оптический дом» ― новичок в бережливом производстве, но уже видит пользу рационального использования рабочих ресурсов и правильной организации офисного пространства.

«На данный момент у нас открыто восемь салонов оптики. Сегодня на „Фабрике“ были заведующие некоторыми из них. Естественно, „бережливые“ практики мы будем распространять на каждый салон. В этом нам будут помогать эксперты Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса», ― сказала Закипных.

Напомним, соревнования проводятся в регионе впервые. Цели турнира ― популяризация мероприятий нацпроекта, в частности, культуры бережливого производства, организации эффективного офисного пространства, командообразования.

Турнир завершится 12 сентября. Подробности можно уточнить в Региональном центре компетенций Агентства развития бизнеса по телефону +7 (4912) 600-513.