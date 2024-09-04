Алаудинов назвал атаку Курской области решающим боем спецоперации

Он допустил, что СВО завершится уже в 2024 году.

Алаудинов назвал атаку Курской области решающим боем спецоперации. Такое заявление руководитель спецназа «Ахмат» сделал в интервью агентству ТАСС.

Он поделился, что не мог понять, каким образом конфликт подойдет к завершению, поскольку Украине в огромном количестве передают ресурсы. Алаудинов отметил, что нужно было уничтожить боеспособные подразделения и технику ВСУ.

Сейчас, по его словам, украинская армия перебросила силы в российское приграничье, за счет чего «у них посыпалась линия фронта». Алаудинов также отметил, что Вооруженные силы России могут нанести сокрушительный удар ВСУ на своей территории и лишить их основного ресурса.

«В начале этого года я говорил, что мы готовимся к тому решающему бою. Сейчас решающий бой как раз и происходит. Я думаю, что этот решающий бой и завершит историю СВО», — предположил командир «Ахмата».