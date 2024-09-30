ВС РФ отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области

ВСУ пытались прорваться через границу России в направлении населенного пункта Новый Путь.

Российские военные отразили пять попыток ВСУ прорваться через границу в Курской области. Об этом 30 сентября сообщило Минобороны в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, ВСУ пытались прорваться через границу России в направлении населенного пункта Новый Путь.

Отмечается, что Украина потеряла более 30 человек личного состава убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены три боевые бронемашины ВСУ, бронированная ремонтно-эвакуационная машина М-88 американского производства.