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Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве
Призывники не будут привлечены к выполнению задач спецоперации в новых регионах.

Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве. Об этом сообщает ТАСС.

С 1 октября по 31 декабря планируется призвать 133 тысячи человек.

В Генштабе заявили, что повестки будут рассылаться в бумажном виде. Отправлять срочников со сборных пунктов в места прохождения службы планируют с 15 октября.

Призывники не будут привлечены к выполнению задач спецоперации в новых регионах.