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VK и Telegram стали лидерами по объему мобильного трафика у рязанцев

Доля мобильного интернет-трафика в Telegram с 2022 года у жителей Рязани выросла вдвое и составляет на сегодня 10,1% от всего потребления в сети. Активность рязанских абонентов в VK также увеличилась, в итоге соцсеть нарастила свою долю в структуре трафика до 15%. В ответ на рост популярности этих сервисов МегаФон увеличил пропускную способность прямых стыков с Telegram и VK, что позволило сократить время задержки контента и улучшить пользовательский опыт.

По данным на август 2024 года, больше всего мобильного интернет-трафика среди всех сервисов рязанцы тратят в VK (15%), в сравнении с августом 2022 года его доля в общем потреблении выросла на 1,8 процентных пункта. Telegram демонстрирует еще более динамичный рост: если летом 2022 года мессенджер занимал лишь 5% мобильного интернета, то теперь его доля достигает 10,1%. Это позволило Telegram обойти TikTok осенью 2023 года и занять вторую строчку по объему трафика.

В то же время на TikTok в Рязани приходится 7% мобильного интернета, с августа 2022 года его доля сократилась на 3,7 процентных пункта. Еще 6% занимает «Кинопоиск» (рост на 1,2 п.п.), а 1,5% — занимает WhatsApp (рост на 0,4 п.п.). Популярность «Одноклассников» снижается — за год доля соцсети в структуре рязанского потребления упала до 1,2% (снижение на 0,6 п.п.). Также 17% объема мобильного интернета сегодня — это различный трафик в веб-браузерах пользователей.

Чтобы мобильная сеть справлялась с возрастающей нагрузкой, специалисты МегаФона модернизировали свою транспортную инфраструктуру. Так, пропускная способность прямых стыков c Telegram выросла еще на 14%, а с VK — на 12%.

«Мы внимательно следим за трендами потребления и оперативно реагируем на запросы наших абонентов. VK и Telegram в последние годы показывают динамичный рост и для обеспечения достаточного запаса емкости мы модернизируем нашу сеть. Увеличение пропускной способности позволило как равномерно распределить нагрузку на мобильную сеть, так и повысить качество пользовательского опыта: сервисы теперь работают стабильнее, сократилось время задержки при просмотре видео, а также улучшилось качество потокового контента», — отметил директор департамента по развитию транспортной сети МегаФона Андрей Криштофович.

МегаФон — всероссийский оператор цифровых возможностей, оператор № 1 в России по покрытию сети и скорости мобильного интернета, что подтверждают независимые исследования международной компании Ookla. Компания объединяет направления ИТ и телекоммуникаций, предоставляет услуги мобильной и фиксированной связи, мобильного и широкополосного доступа в интернет, цифрового телевидения и OTT видеоконтента, инновационных цифровых продуктов и сервисов. МегаФон развивает объединенную с Yota федеральную розничную сеть, насчитывающую более 4 тысяч салонов. Услугами компании в России пользуются 77,3 млн клиентов.