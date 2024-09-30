В выходные в Рязанской области поймали 14 пьяных водителей

Шесть пьяных водителей отказались проходить медицинское освидетельствование. На них составили административные материалы.

Во время рейдов 28 и 29 сентября сотрудники ГАИ нашли 982 нарушения ПДД, в том числе 14 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Об этом сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Отмечается, что шесть пьяных водителей отказались проходить медицинское освидетельствование, в связи с чем в отношении этих граждан составили административные материалы. Кроме того, двое жителей управляли транспортом в состоянии опьянения повторно.

Также во время рейдов остановили 14 водителей, которые управляли автомобилем без прав.