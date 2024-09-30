В Спасском районе за пожарами следят с помощью беспилотника
Пожарно-спасательные подразделения МЧС России продолжают дежурить в Спасском районе.
В Спасском районе за пожарами следят с помощью беспилотника. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.
По данным ведомства, пожарно-спасательные подразделения МЧС России продолжают дежурить в Спасском районе.
Напомним, в селе Воскресеновка сгорело 10 домов. В село Ижевское на тушение пожара прибыл вертолет.
Позже в МЧС рассказали об обстановке в селах Ижевское и Воскресеновка.