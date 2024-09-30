В Сараевском районе после ДТП с мотоциклом у легковушки выбило стекла
Авария произошла на улице Большая Дорога в селе Высокое днем в воскресенье, 30 сентября, в 11:30.
В Сараевском районе мотоцикл MotoLand врезался в автомобиль Renault Loqan. Об этом сообщил ИД «Пресса».
Авария произошла на улице Большая Дорога в селе Высокое днем в воскресенье, 30 сентября, в 11:30.
По данным полиции, за рулем мотоцикла был 58-летний житель села Айканова. Он обращался за медпомощью.
Отмечается, что транспортные средства получили механические повреждения.