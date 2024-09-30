В Сараевском районе поймали пьяного водителя

Нарушителя отстранили от управления транспортом и составили на него административный протокол.

В Сараевском районе поймали пьяного водителя. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщил ИД «Пресса» со ссылкой на местную ГАИ.

Инцидент произошел 28 сентября в 23:20. Полицейские в райцентре остановили на улице Ленина автомобиль ВАЗ-21101. За рулем оказался 34-летний житель села Меньшие Можары. Полицейские предположили, что мужчина пьян и предложили пройти освидетельствование. Алкотест показал 1,155 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Нарушителя отстранили от управления транспортом и составили на него административный протокол по ст. 12.8 ч. 1 КоАП РФ, предусматривающей до двух лет лишения права управления и штраф в размере 30 тысяч рублей.