В Рыбновском районе женщина нарушила права детей при покупке жилья

Местной жительнице после рождения третьего ребенка выдали сертификат на материнский капитал. Она купила жилье, однако обязательства по оформлению его в долевую собственность со своими детьми женщина не исполнила.

В Рыбновском районе женщина нарушила права детей при покупке жилья. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Отмечается, что местной жительнице после рождения третьего ребенка выдали сертификат на материнский капитал. Она купила жилье, однако обязательства по оформлению его в долевую собственность со своими детьми женщина не исполнила.

В целях защиты прав несовершеннолетних прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на получателя сертификата обязанности оформить жилое помещение в общую долевую собственность родителей и детей.

Судом удовлетворил требования прокурора, права несовершеннолетних детей восстановлены.