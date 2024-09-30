В Рязанской области осудили москвича за смертельное ДТП в Скопинском районе

Водитель нарушил правила дорожного движения. Он выехал на «встречку» и столкнулся с Lada Largus и фургоном Lamberet. В результате ДТП пассажир Chevrolet Cruze от полученных травм скончался на месте происшествия.

В Рязанской области осудили москвича за смертельное ДТП. Об этом сообщила пресс-службы областной прокуратуры 30 сентября.

Установлено, что в августе 2023 года обвиняемый, управляя легковым автомобилем Chevrolet Cruze, следовал по трассе Р-22 «Каспий» М-4 «Дон» — Тамбов-Волгоград-Астрахань, проходящей по территории Скопинского района. Отмечается, что водитель нарушил правила дорожного движения, он выехал на «встречку» и столкнулся с Lada Largus и фургоном Lamberet.

В результате ДТП пассажир Chevrolet Cruze от полученных травм скончался на месте происшествия.

Скопинский районный суд признал жителя Московской области виновным по части 3 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Мужчине назначили наказание в виде двух лет лишения свободы с лишением прав на полтора года.