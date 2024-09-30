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В Рязани бухгалтер оформила на знакомую займы на сумму более 1,3 млн рублей
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2, ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в значительном, крупном и особо крупном размерах)

В Рязани бухгалтер оформила на знакомую займы на сумму более 1,3 млн рублей. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратилась 35-летняя жительница областного центра с заявлением о мошенничестве. Потерпевшей из банка стали приходить требования о внесении платежей по якобы взятому ею кредиту. Она обратилась в финансовую организацию за разъяснениями. Женщине сообщили, что на ее имя оформлена банковская карта с кредитным лимитом 200 тысяч рублей, а также заключен кредитный договор на 265 тысяч рублей. Однако заявительница никаких подобных действий лично не совершала.

Оперативники установили, что к незаконному оформлению банковских продуктов причастна 44-летняя знакомая рязанки — бухгалтер общества с ограниченной ответственностью.

По предварительной информации, злоумышленница фактически заведовала в ООО всеми управленческими вопросами. Она формально устроила на должность директора 35-летнюю потерпевшую. В какой-то момент между женщинами произошли личные разногласия, и номинальный руководитель покинула свою должность. После этого бухгалтер с помощью персональных данных и банковских реквизитов бывшей подруги вошла в ее мобильный банк, оформила карту, взяла кредит на 265 тысяч рублей, а также в другом банке оформила заем на сумму более 900 тысяч рублей. Похищенные деньги злоумышленница потратила на дорогие вещи и другие личные нужды.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2, ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением ущерба в значительном, крупном и особо крупном размерах).