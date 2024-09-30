В Кадомском районе произошло смертельное ДТП

Легковушка улетела в кювет и опрокинулась.

В Кадомском районе произошло смертельное ДТП. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Трагедия случилась 29 сентября примерно в 13:00 на 13-ом километре автодороги «Кадом-Енкаево». По предварительной информации, 49-летний житель села Енкаево за рулем автомобиля ВАЗ-2114 не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся.

В результате аварии водитель от полученных травм скончался.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.