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В Госдуме предложили разрешить передавать пенсионные баллы
Дети смогут направить их своим родителям.

В Госдуме предложили разрешить передавать пенсионные баллы. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщила Газета.Ru.

Законопроект предусматривает, что можно будет передавать до двух пенсионных баллов в год: по одному баллу каждому родителю или два балла одному родителю. Это позволит увеличить пенсии и улучшить уровень жизни людей.

Сейчас для получения страховой пенсии по старости требуется не менее 15 лет стажа и 30 пенсионных баллов. Депутаты считают, что инициатива поможет родителям, которым не хватает баллов для выхода на пенсию.