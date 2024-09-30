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Тарифы на пассажирские ж/д перевозки в дальнем следовании вырастут
Тарифы на пассажирские железнодорожные перевозки в регулируемом сегменте проиндексируют на 11,6% с 1 января 2025 года, на 11,4% с 2026 года, на 5,9% с 2027 года.

В России тарифы на пассажирские ж/д перевозки в регулируемом сегменте проиндексируют на 11,6 процента с 1 января 2025 года, на 11,4 процента с 2026 года, на 5,9 процента с 2027 года. Об этом сообщило 30 сентября ТАСС со ссылкой на прогноз Минэкономразвития.

Как указано в публикации, в 2025—2026 годах планируется поэтапное доведение тарифов на пассажирские перевозки в дальнем следовании в регулируемом сегменте до их экономически обоснованного уровня с одновременным распространением льготы в виде скидки 50 процентов на проезд всех детей — граждан России возрастом от 10 до 18 лет.

По словам Минэкономразвития, в 2025—2027 годах продолжат работу по достижению безубыточности функционирования пассажирского инфраструктурного комплекса.

В прогнозе министерства указано, что индексация тарифов на услуги инфраструктуры для пассажирских перевозок в дальнем следовании составит с 1 января 2025 года 10,2%, с 1 января 2026 года — 9,6%, с 1 января 2027 года — 9,1%.