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Сотрудники «Зеленого сада» высадили липовую аллею на улице Полонского в Рязани

Строительная компания первой откликнулась на инициативу властей региона и приняла участие в озеленении Рязани.

В минувшие выходные на улице Полонского собрались несколько десятков сотрудников ГК «Зеленый сад», в том числе управляющий директор компании Андрей Оришкевич. Многие пришли вместе с детьми и сажали липы всей семьей.

Организацию мероприятия взяла на себя управляющая компания «Зеленый сад — мой дом». В ней работают специалисты, которые регулярно занимаются озеленением городских улиц. В первую очередь — благоустраивают территорию каждого нового жилого комплекса.

Помимо этого, компания «Зеленый сад» принимает участие в городских акциях по посадке деревьев. Сотрудники сажали дубы на территории Рязанского кремля и в Васильевском переулке — в сквере, посвященном памяти летчиков-героев Великой Отечественной войны. Минувшей весной также высадили ели вдоль Муромского шоссе.

«Зеленый сад» ухаживает за всеми посаженными растениями. 48 молодых лип на улице Полонского тоже обеспечат подкормкой, удобрениями и регулярным поливом.