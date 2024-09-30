Следователи завершили расследование дела о халатности со стороны главы Спасска

Главу администрации Спасска обвиняют в халатности при расселении граждан из аварийного жилья.

Следователи завершили расследование дела о халатности со стороны главы Спасска. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Главу администрации Спасска обвиняют в халатности при расселении граждан из аварийного жилья. По данным следствия, он не принял мер по аварийно-техническому обслуживанию 9 многоквартирных домов, в 2015 году признанных аварийными с 70-процентным износом, и определил их к расселению в 2030 году.

Материалы дела направили прокурору для утверждения обвинительного заключения.