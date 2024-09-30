С начала года рязанские газовики выявили 77 случаев нарушений работы счетчиков

В ходе проверок газоиспользующего оборудования специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань» выявили 77 случаев некорректной эксплуатации прибора учета газа. В результате нарушений абонентам в общей сложности доначислено к оплате более 3,6 млн рублей.

Вмешательство в работу прибора учета газа делает счетчик непригодным к эксплуатации. При выявлении подобного нарушения абоненту производится перерасчет платы за газ. Расчет делается со дня последней проверки и контрольного снятия показаний счетчика до даты обнаружения нарушения. Если невозможно установить дату несанкционированного вмешательства, потребителю делают перерасчет платы за последние шесть месяцев по нормативам потребления.

«Вмешательство в работу прибора учета может привести к его поломке и, как следствие, возникновению утечки газа, что в свою очередь создает угрозы жизни и здоровью людей», — подчеркнул заместитель генерального директор по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» Роман Никонов.