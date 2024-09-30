Областная налоговая консультация подготовила скидки в честь 20-летнего юбилея

Областная налоговая консультация сегодня празднует 20-летний юбилей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«За два десятилетия компания прошла путь от крохотного офиса по соседству с садовым магазинчиком до признанного эксперта в сфере бухгалтерского учета и налогового консультирования. Сеть офисов компании расположена по всему городу», — отметили в сообщении.

Областную налоговую консультацию в 2004 году основала Надежда Скворцова. Накануне ее наградили медалью памятного знака губернатора «85 лет Рязанской области».

«За эти 20 лет мы построили успех на четырёх китах: профессионализме, ответственности, конфиденциальности и ориентации на клиента, — рассказала Скворцова.

По ее словам, за годы работы Областная налоговая консультация успешно реализовала множество проектов, помогая клиентам решать сложные финансовые задачи, сократить налоговые риски, подобрать выгодную с точки зрения налогов систему работы, защитить интересы налогоплательщиков перед налоговыми органами.

«Наш конек — не только стандартная бухгалтерия, но и комплексное консультирование по налоговым вопросам, подготовка финансовой отчетности, аудит для целей собственника и другие специализированные услуги. Помимо стандартных бухгалтерских услуг в наших офисах можно и открыть расчетный счет, и заказать печать, и купить кассу. В общем, всё, что нужно бизнесу для работы. Кроме того, часть услуг можно получить бесплатно с помощью центра «Мой бизнес». С ним мы работаем уже более 5 лет. Но в компании работают не только с бизнесом — но и с физическими лицами. Мы заполняем декларации 3НДФЛ на возврат налога и за 20 лет заполнили более 101 тысячи штук. Также мы оказываем бесплатные налоговые консультации гражданам, которые собираются совершать сделки с недвижимостью, ведь от того, когда и в какой форме будет совершена сделка, во многом зависит, будут ли по ней налоги. И во многих случаях налогов удается избежать», — рассказала Надежда Скворцова.

Она отметила, что сегодня Областная налоговая консультация — это профессиональная команда опытных бухгалтеров и юристов, готовая предоставить комплексное решение для любого бизнеса и физлиц.

«Мы гордимся достигнутыми результатами, но не стоим на месте. В наших планах — дальнейшее развитие компании, расширение спектра услуг и вхождение на новый рынок, — делится планами директор компании», — добавила она.

По случаю юбилея Областная налоговая консультация подготовила специальные предложения со скидками и подарками. До 15 октября скидка 20% на 3-НДФЛ каждому клиенту.

«Мы благодарны нашим клиентам за доверие и поддержку на протяжении всех этих лет. Мы с уверенностью смотрим в будущее и готовы решать новые задачи вместе с вами», — заключила Скворцова.

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