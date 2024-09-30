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Рязанцы смогут пройти обучение в бесплатной Школе аналитиков данных МТС

МТС проводит набор в Школу аналитиков данных до 20 октября. Прошедшие отбор смогут пройти бесплатное обучение, сообщила пресс-служба оператора связи.

«МТС приглашает рязанцев в бесплатную Школу аналитиков данных. Набор проходит до 20 октября на конкурсной основе — все участники, прошедшие отбор, пройдут бесплатное обучение, а лучшие из них получат приглашение на работу в МТС», — сказано в сообщении.

Программа длится десять месяцев и проходит в онлайн-формате — два раза в неделю проводятся вебинары с разбором теории и практических кейсов. Обучение стартует 7 ноября 2024 года.

Школа аналитиков данных МТС доступна для всех желающих — как для школьников, так и для действующих IT-специалистов. В рамках программы студенты учатся продвинутому владению Python, осваивают основы классического машинного обучения и знакомятся с принципами построения ML-моделей в разных сферах использования, например, геоаналитика, реклама и финтех.

Также в программе обучения появятся занятия по обработке естественного языка (NLP), будет расширен блок, посвященный рекомендательным системам, временным рядам и Spark. Кроме того, участникам программы будут доступны комплексные итоговые работы и обратная связь от преподавателей, которые являются специалистами центра Big Data МТС.

«В Рязанской области немало талантливых и подготовленных ребят. Практические навыки и глубокие теоретические знания, которые могут получить участники по окончании нашего курса, помогут прокачать профессиональные скиллы и станут успешной инвестицией в карьеру. Например, несколько десятков выпускников прошлых потоков получили приглашение на работу в Центр Big Data МТС», — рассказал директор МТС в Рязанской области Александр Ляк.