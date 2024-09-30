Рязанца осудят за кражу из квартиры знакомой

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Рязани для рассмотрения по существу.

Рязанца осудят за кражу из квартиры знакомой. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В июне 2024 года 30-летний рязанец, проходя мимо дома по улице Речников, где ранее проживал у своей знакомой, решил похитить находящееся в квартире имущество. Он украл из квартиры строительный инструмент на сумму более 7 тыс. рублей, который в последующем сдал в комиссионный магазин.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Рязани для рассмотрения по существу.