Руководитель скопинского предприятия не выплатил сотрудникам почти 600 тысяч

В отношении директора возбудили уголовное дело.

Руководитель скопинского предприятия не выплатил сотрудникам почти 600 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщила пресс-служба СУ СКР по Рязанской области.

Установлено, что генеральный директор предприятия, занимающегося ремонтом автодорог, задолжал работникам зарплату с октября 2023 по август 2024 года. Отмечается, что при этом финансовая возможность у главы компании была.

«В ходе следствия задолженность по заработной плате перед работниками погашена обвиняемым в полном объеме», — уточнили в следкоме.

В отношении руководителя предприятия возбудили уголовное дело (ч.2 ст. 145.1 УК РФ). Материалы направили в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.