Россиян предупредили о новом вирусе-трояне, имитирующем уведомления от банков

Вредоносная программа блокирует экран, на котором начинают всплывать фейковые сообщения о списаниях средств.

Россиян предупредили о новом вирусе-трояне, имитирующем уведомления от банков. Об этом пишут «Известия».

Вредоносная программа блокирует экран, на котором начинают всплывать фейковые сообщения о списаниях средств. В этот же момент жертве звонит якобы сотрудник кредитной организации, который сообщает якобы о взломе личного кабинета и предлагает быстро перевести деньги на «безопасный счет».

Чтобы в телефон не попал троян, специалисты советуют не переходить по неизвестным ссылкам, не скачивать приложения из непроверенных магазинов и установить антивирус.