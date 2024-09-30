Ольга Щетинкина приступила к работе проректора Рязанского госуниверситета

Заявление сделал исполняющий обязанности ректора Дмитрий Боков.

Ольга Щетинкина приступила к работе проректора Рязанского госуниверситета. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщил исполняющий обязанности ректора Дмитрий Боков на своей странице ВКонтакте.

«Сегодня приступила к исполнению обязанностей проректор по образовательной деятельности Ольга Сергеевна Щетинкина. Работал под ее началом в Министерстве образования Рязанской области, а в последние годы мы вместе работали в составе Попечительского совета РГУ имени С.А. Есенина», — написал Боков.

Напомним, в августе стало известно, что Ольга Щетинкина перейдет работать в РГУ. 9 сентября она покинула пост министра образования Рязанской области.