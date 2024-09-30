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На рязанку возбудили уголовное дело из-за фиктивной регистрации мигрантки
Теперь женщине грозит до трех лет лишения свободы.

На рязанку возбудили уголовное дело из-за фиктивной регистрации мигрантки. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Участковые совместно с сотрудниками подразделения по вопросам миграции установили, что 52-летняя жительница областного центра незаконно поставила на учет по месту своего проживания на улице Молодцова 49-летнюю гражданку одной из стран Средней Азии.

В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ. Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина наказывается штрафом в размере от 100 до 500 тысяч рублей, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.