Минэкономики: курс доллара превысит 100 рублей к 2026 году

Глава Минэкономики Максим Решетников сообщил, что министерство повысило оценку среднегодового курса доллара в 2024 году с 90,1 руб. до 94,7 руб. По его словам, власти также ожидают, что среднегодовой курс доллара превысит 100 руб. к 2026 году.

Среднегодовой курс доллара превысит 100 рублей к 2026 году. Об этом сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на главу Минэкономики Максима Решетникова.

По его словам, министерство повысило оценку среднегодового курса доллара в 2024 году с 90,1 руб. до 94,7 руб. Власти ожидают, как сказал Решетников, что среднегодовой курс доллара к 2026 году превысит 100 рублей.

«Среднегодовой курс рубля ожидаем на уровне 94,7 руб. за доллар», — сказал Решетников.

Он отметил, что, согласно прогнозам, среднегодовой курс доллара в 2025 году составляет 98,6 рубля. В 2026 и 2027 годах он будет 101,2 и 103,8 руб. за доллар соответственно.

По мнению Решетникова, курс рубля ослабнет в соответствии с инфляционным дифференциалом. «Есть понятие ''инфляционный дифференциал''. То есть, грубо говоря, инфляция в России выше, чем в основных странах—торговых партнерах», — уточнил он.