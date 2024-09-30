Авиалесоохрана спрогнозировала риски лесных пожаров в Рязанской области в октябре

Прогноз составлен на основе многолетних сведений ведомства о возгораемости лесов и данных Гидрометцентра.

Авиалесоохрана спрогнозировала риски лесных пожаров в Рязанской области в октябре. Сообщение появилось в Telegram-канале ведомства.

По предварительному прогнозу, в октябре в Рязанской области риски возникновения лесных пожаров отсутствуют.

Прогноз составлен на основе многолетних сведений ведомства о возгораемости лесов и данных Гидрометцентра.