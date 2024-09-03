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В рязоблдуме наградили лауреатов Международной выставки детского рисунка «Za Россию!»
Итоги конкурсе подвели во вторник, 3 сентября. Лауреатов поздравили спикер законодательного собрания Аркадий Фомин, секретарь Союза художников России, председатель творческой комиссии по работе с молодыми художниками Максим Титов, куратор проекта, член Общественной палаты Рязанской области, член Союза художников России Владимир Янаки.

В Рязанской областной Думе наградили лауреатов Международной выставки детского рисунка «Za Россию!». Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Итоги конкурсе подвели во вторник, 3 сентября. Лауреатов поздравили спикер законодательного собрания Аркадий Фомин, секретарь Союза художников России, председатель творческой комиссии по работе с молодыми художниками Максим Титов, куратор проекта, член Общественной палаты Рязанской области, член Союза художников России Владимир Янаки.

Выставка, посвященная Дню России и 30-летию Рязанской областной Думы, открылась в стенах регионального парламента 11 июня. В экспозицию вошли 68 картин воспитанников детских школ искусств области и школы-интерната имени Героя Советского Союза, Национального Героя Италии Федора Полетаева, а также юных художников Сирийской Арабской Республики, изучающих русский язык. Все работы разбиты по темам: «Счастливое детство», «Есенинская Русь», «Мой родной край», «Сила России — наш многонациональный народ», «Народные промыслы Рязанской области», «Памятники и достопримечательности», «Моя семья, мой дом», «Герои истории», «Воины-герои, участники СВО». Для воплощения художественного замысла ребята использовали различные живописные (гуашь, акварель, акрил) и графические материалы.

«Спасибо всем, кто принял участие в проекте. Благодаря вам региональный парламент на три месяца стал настоящим домом творчества. Светлые, искренние детские работы помогли нам, взрослым, вспомнить радостные мгновения из детства, напомнили о значимости каждого прожитого дня. Многие ребята представили картины, воспевающие родной дом, малую Родину, простые, понятные каждому человеку, ценности: настоящую крепкую дружбу, тихие семейные вечера, летние каникулы в деревне у бабушки», — подчеркнул Аркадий Фомин.

По итогам выставки специальным подарком от рязоблдумы и Союза художников России отмечена картина воспитанницы Рыбновской детской школы искусств Елизаветы Андреевой «Своих не бросаем». Полотно посвящено рязанцу, гвардии лейтенанту ВДВ Артему Прокоповичу, погибшему при исполнении боевой задачи в ходе СВО. Второй спецприз Аркадий Фомин и Максим Титов вручили Ликерии Юрковой из Лесновской школы искусств «Парус». Юная художница представила на выставку работу «Мать у всех одна — и у боярина, и у купца». Обе девушки получили в подарок мольберты.

«Очень приятно, что сегодня в этом зале — будущее искусства. Дорогие ребята, знайте, вы уже достигли успехов. Я думаю, что многие из вас станут большими художниками и гордостью нашей великой страны», — отметил Максим Титов.

Картины, участвовавшие в выставке, также отмечены поощрениями уполномоченного по правам ребенка в Рязанской области, регионального министерства культуры и управления культуры администрации Рязани. На основе детских рисунков планируется выпустить открытки, календари и другую полиграфическую продукцию, которую передадут военнослужащим, защищающим свободу и независимость России в зоне специальной военной операции.

Отмечается, что большую помощь в организации и проведении выставки оказал Союз художников России в лице куратора проекта Владимира Янаки и секретаря организации Максима Титова. Аркадий Фомин отметил вклад живописцев в развитие творческих способностей у детей всех возрастов и продвижение молодых российских художников. За активную культурную и общественную деятельность Максим Титов отмечен Благодарственным письмом рязоблдумы.