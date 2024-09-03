В Ряжске два местных жителя украли канализационный люк

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы от 1 года 10 месяцев до 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и возложением дополнительных обязанностей.

В Ряжске два местных жителя украли канализационный люк. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры по Рязанской области.

Установлено, что в октябре 2023 года подсудимые около жилого дома похитили чугунный канализационный люк. По дороге в пункт металлолома они остановились на обочине, где их задержали сотрудники полиции.

В отношении злоумышленников возбудили уголовные дела. Их признали виновными по п. «а» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору).

Суд назначил им наказание в виде лишения свободы от 1 года 10 месяцев до 2 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и возложением дополнительных обязанностей.