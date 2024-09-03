В Рязанскую область придет холодный атмосферный фронт

По ночам температура опустится на два градуса ниже положенного по климату.

В Рязанскую область придет холодный атмосферный фронт. Об этом сообщает синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Отмечается, что уже в предстоящую среду холодный атмосферный фронт сменит воздушные массы над регионом. По ночам температура опустится на два градуса ниже положенного по климату.

По его данным, средняя дата первых осенних заморозков в 21 веке приходится на 11 октября.