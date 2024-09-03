В Рязанской области в среду ожидается до +27 градусов
Температура воздуха по области ночью опустится до +10, +15 градусов, днем поднимется до +22 ,+27 градусов.
В Рязанской области в среду ожидается до +27 градусов. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального ГУ МЧС.
В среду, 4 сентября, в регионе ожидается небольшая облачность. Без осадков.
Ветер северо-восточный, 4-9 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью опустится до +10, +15 градусов, днем поднимется до +22 ,+27 градусов.