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В Рязанской области мужчина до смерти забил знакомого на берегу реки
Инцидент произошел в июне 2024 года в Ряжском районе. Убийце грозит до 15 лет лишения свободы.

В Рязанской области мужчина до смерти забил знакомого на берегу реки. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в июне 2024 года в Ряжском районе. По данным следствия, 29-летний местный житель отдыхал со знакомым на берегу реки Рановы. Из-за личных неприязненных отношений мужчина нанес своему знакомому более 7 ударов руками в область головы и груди.

От полученных травм пострадавших скончался в медицинском учреждении.

Убийце грозит до 15 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено для рассмотрения в ряжский районный суд.