В рязанских магазинах в День знаний продавали алкоголь

Напомним, что в понедельник, 2 сентября, в регионе действовал запрет на розничную продажу спиртного.

В День знаний в Рязанской области полицейские пресекли пять нарушений запрета на торговлю алкоголем. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Напомним, что в понедельник, 2 сентября, в регионе запретили розничную продажу спиртного.

Алкогольную продукцию реализовывали на улицах Качевская, Новоселов, Островского и Керамзавода, а также в поселке Гавердово Рязанского района.

Нарушителям грозит штраф от 20 до 40 тысяч рублей.