В Рязани пропала 60-летняя женщина

Она вышла из дома и не вернулась в воскресенье, 1 сентября.

В Рязани пропала 60-летняя женщина. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».

Отмечается, что Любовь Левичкина (Буркина) пропала в воскресенье, 1 сентября.

Она вышла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы красного цвета, глаза карие.

Одежда: кофта с леопардовым принтом, синие джинсы, черные туфли.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.