В Рязани пропала 60-летняя женщина
Она вышла из дома и не вернулась в воскресенье, 1 сентября.
В Рязани пропала 60-летняя женщина. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».
Отмечается, что Любовь Левичкина (Буркина) пропала в воскресенье, 1 сентября.
Она вышла из дома и не вернулась.
Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы красного цвета, глаза карие.
Одежда: кофта с леопардовым принтом, синие джинсы, черные туфли.
Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.