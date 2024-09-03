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В Рязани пропала 60-летняя женщина
Она вышла из дома и не вернулась в воскресенье, 1 сентября.

В Рязани пропала 60-летняя женщина. Об этом сообщает ПСО «ЛизаАлерт».

Отмечается, что Любовь Левичкина (Буркина) пропала в воскресенье, 1 сентября.

Она вышла из дома и не вернулась.

Приметы: рост 175 см, нормального телосложения, волосы красного цвета, глаза карие.

Одежда: кофта с леопардовым принтом, синие джинсы, черные туфли.

Всех, кто располагает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.