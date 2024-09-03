В Рязани открылись два центра амбулаторной онкологической медпомощи

Губернатор Павел Малков на заседании регионального правительства сообщил о том, что в Рязани открылись два центра амбулаторной онкологической медпомощи на базе ОКБ и городской больницы № 11.

По словам Малкова, всего в области открыто семь таких центров. Пациенты смогут лечиться не только в областном онкологическом диспансере, но и по месту жительства.

«По итогам прошлого года региону удалось выйти на первое место в стране по темпам снижения смертности от онкозаболеваний. Медпомощь в сфере онкологии выходит у нас на принципиально новый уровень. Центры будем дальше развивать, наращивать их возможности, обеспечивать необходимой техникой и квалифицированными специалистами. Очень важно вовремя выявлять заболевание, поэтому большое внимание уделяем проведению профосмотров, диспансеризации граждан», — сказал он.

Министр здравоохранения региона добавил, что эти два центра созданы в густонаселенных районах города — Канищеве и Дашково-Песочне. Остальные пять работают на базе межрайонных медицинских центров.

В центрах оказывают первичную медпомощь пациентам с онкологическими заболеваниями и с подозрением на злокачественные новообразования, проводится ускоренная подготовка к госпитализации, диспансерное наблюдение граждан с такими заболеваниями. Предусмотрено химиотерапевтическое лечение, развернуты койки дневного стационара.