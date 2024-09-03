В Рязани массово отключили электричество
Работы проведут до полного восстановления.
В Рязани массово отключили электричество. Об этом РЗН. инфо сообщили в РГРЭС.
Без света остались улицы:
- Ленинского Комсомола;
- Татарская;
- МОГЭС:
- 1-ая, 2-ая Железнодорожная;
- 1-ая Осенний;
- 1-ая Линия;
- Пушкина;
- Стройкова;
- Гагарина;
- Первомайский проспект;
- Степанова;
- Павлова;
- Дзержинского;
- Шевченко;
- Семинарская;
- Магистральная;
- Сенная;
- Бронная:
- Сельских строителей.
Работы проведут до полного восстановления.