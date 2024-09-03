Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 03
27°
Срд, 04
25°
Чтв, 05
22°
ЦБ USD 88.61 -1.39 04/09
ЦБ EUR 97.81 -1.45 04/09
Нал. USD 89.20 / 89.30 03/09 18:25
Нал. EUR 99.00 / 97.10 03/09 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Деньги, сети, темнота. Стали известны причины массовых отключений свет...
РЗН. инфо продолжает разбираться в причинах аварий, кот...
5 часов назад
1 743
«Родители рады, что я выбрал карьеру строителя». Студент Артем Кузьмин...
В этом году молодой человек окончил третий курс Рязанск...
27 августа 14:27
4 920
Как в Рязани можно избавиться от старой одежды
В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от ст...
18 августа 16:30
14 809
Прио-Внешторгбанк рассказал кладоискателям, где искать первые подсказк...
Команда проекта «Красоты России», придуманного регионал...
15 августа 16:11
10 758
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани массово отключили электричество
Работы проведут до полного восстановления.

В Рязани массово отключили электричество. Об этом РЗН. инфо сообщили в РГРЭС.

Без света остались улицы:

  • Ленинского Комсомола;
  • Татарская;
  • МОГЭС:
  • 1-ая, 2-ая Железнодорожная;
  • 1-ая Осенний;
  • 1-ая Линия;
  • Пушкина;
  • Стройкова;
  • Гагарина;
  • Первомайский проспект;
  • Степанова;
  • Павлова;
  • Дзержинского;
  • Шевченко;
  • Семинарская;
  • Магистральная;
  • Сенная;
  • Бронная:
  • Сельских строителей.

Работы проведут до полного восстановления.