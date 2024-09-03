В Ростовской области спустя год нашли пропавшую без вести женщину

В Ростовской области спустя год нашли пропавшую без вести женщину. Об этом сообщает паблик «Плохие новости».

32-летней ростовчанка пропала 4 ноября 2023 года. В тот день она ушла из дома и оставила записку, в которой просила «развеять свой прах» над Доном и забрать у мужа их общих детей. Женщину объявили в розыск.

Спустя несколько месяцев после исчезновения ростовчанку удалось зафиксировать на вокзале в городе Невинномысске Краснодарского края, где она выключила телефон.

Отмечается, что семья пропавшей обращалась на федеральную телепрограмму. В прямом эфире ее мать рассказала, что не исключает причастность мужа женщины к ее исчезновению. По ее словам, он избивал супругу и требовал от нее деньги.

Спустя год пропавшая нашлась в соседнем городе. По словам родственника женщины, у нее был психологический срыв.

По какой причине женщина решила оставить семью, не сообщается.