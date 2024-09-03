В России в три раза увеличилось число преступлений, совершенных мигрантами

Глава СК Александр Бастрыкин заявил, что иностранцы часто демонстрируют негативное отношение к местным жителям, участникам СВО и полицейским.

В России в три раза увеличилось число преступлений, совершенных нелегальными мигрантами. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на СК России.

Глава ведомства Александр Бастрыкин заявил, что иностранцы часто демонстрируют негативное отношение к местным жителям, участникам СВО и полицейским.

По его словам, нужно жестче реагировать на данные происшествия.