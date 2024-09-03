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В России спрогнозировали повышение ключевой ставки до 20%
По мнению эксперта, она сохранится до середины 2025 года.

В России спрогнозировали повышение ключевой ставки до 20%. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщила Газета.Ru со ссылкой на банковского аналитика Михаила Васильева.

По его мнению, ЦБ сохранит такую ставку до середины 2025 года.

Эксперт уточнил, что после повышения вырастут ставки по вкладам, что еще больше увеличит привлекательность рублевых сбережений, а значит и рубль будет укрепляться.

Аналитик сослался на данные ЦБ, по которым средняя максимальная ставка вкладов крупнейших банков в середине августа выросла на 0,2 процентного пункта, до 17,48%. Специалист полагает, что ставки по депозитам в ближайшие недели продолжат расти на ожиданиях дальнейшего подъема ключевой ставки. По словам аналитика, вклады со ставками 17-20% уже позволяют зафиксировать высокую реальную рублевую процентную ставку и поэтому являются выгодными.

По мнению Васильева, пик годовой инфляции был пройден в этом июле на уровне 9,1% и к концу года инфляция снизится до 7,1%. К концу 2025 года эксперт предрек замедление инфляции до 4,8%.