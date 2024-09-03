В России предложили ввести миллионные штрафы для авиадебоширов

Эксперт также призвал создать черный список таких пассажиров для всех авиакомпаний с запретом на продажу билетов.

В России предложили ввести миллионные штрафы для авиадебоширов. Об этом заявил специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов. Его слова приводит Aif.ru.

«К сожалению, количество хулиганств на борту не сокращается, а растет. Если в 2022 году было задокументировано 3 887 деструктивных пассажиров, то в 2023 таких было 4 787, на 23% больше. А в первом полугодии 2024 года — уже под 3 000, то есть за год будет около 6 000», — сказал Иванов.

По его мнению, для борьбы с этим явлением необходим комплекс мер, в том числе увеличение штрафов.

«Незапланированные взлет/посадка — это больше миллиона рублей убытка. А максимум, сколько могут присудить авиадебоширу, из-за которого пришлось сажать самолет — 500 тысяч», — напомнил спецпредставитель президента. В связи с этим он выразил предположение, что необходимо сделать штраф в несколько миллионов. Кроме того, он напомнил, что из-за экстренной посадки некоторые пассажиры опаздывают на стыковочный рейс.

По словам Иванова, авиакомпания может внести авиадебошира в черный список и в течение года не продавать ему билеты. Однако в таком случае нарушитель может обратиться в другую авиакомпанию.

«Поэтому нам нужно создать единую базу для всех компаний и вносить туда нарушителей не на год, а минимум на три. Если, конечно, мы хотим бороться с авиадебоширами по-настоящему», — отметил представитель Кремля.