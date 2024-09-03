В России хотят ввести обязательную примирительную процедуру при разводе

Кроме того, планируется предусмотреть возможность получения супругами социально-психологической помощи при расторжении брака.

В России хотят ввести обязательную примирительную процедуру при разводе. Об этом ТАСС рассказали в Минюсте.

В министерстве рассказали, что планируют разработать законопроект, который вводит обязательную досудебную примирительную процедуру по делам о расторжении брака.

Кроме того, планируется предусмотреть возможность получения супругами социально-психологической помощи при расторжении брака.